Toyota CEO'su görevi bırakıyor: İşte yeni CEO ve gelecek planları

Toyota, operasyonel liderliğini yeniden şekillendirerek şirketin yönetim dümenini finans kökenli bir isme emanet ediyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 1 Nisan itibarıyla mevcut Mali İşler Direktörü (CFO) Kenta Kon, grubun yeni başkanı ve CEO’su olarak göreve başlayacak.

SATO BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GEÇİYOR

Mevcut CEO Koji Sato ise koltuğunu devrederek başkan yardımcısı ve CIO görevlerini üstlenecek.

Sato'nun, bu yeni pozisyonda sektör gündemi ve endüstriyel ilişkiler gibi daha geniş stratejik başlıklara odaklanması bekleniyor.

İŞ YÜKÜ YENİDEN DAĞITILIYOR

Bu yönetim değişikliğinin temel nedenlerinden biri, Koji Sato'nun üzerindeki yoğun iş yükünü yeniden dağıtma ihtiyacı olarak açıklandı.

56 yaşındaki Sato, Japonya Otomobil Üreticileri Birliği başkanlığı gibi önemli sanayi kuruluşlarında da aktif roller üstleniyor.

MÜHENDİSLİKTEN FİNANS ODAKLI YÖNETİME

Kenta Kon'un atanması, Toyota için mühendislik odaklı liderlikten finansal profilli bir yönetime geçişi temsil ediyor.

Şirket bu hamleyle elektrifikasyon, yazılım ve ticaret gerilimlerinin yarattığı karmaşık küresel tabloyu daha etkin yönetmeyi hedefliyor.

Sato döneminde küresel liderliğini pekiştiren Toyota, 2025 yılında 11,3 milyon araç satışıyla tarihi bir rekora imza atmıştı.

Yeni yönetim döneminde de hibrit, elektrikli ve hidrojen teknolojilerini kapsayan çok yönlü araç stratejisinin sürdürülmesi planlanıyor.