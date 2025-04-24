Toyota, Çin'deki yeni amiral gemisi bZ7'yi tanıttı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Toyota'nın elektrikli araç (EV) adlandırma stratejisi konusundaki belirsizliklere rağmen, "bZ" (Beyond Zero) ailesi yeni bir üyeyle genişlemeye devam ediyor.

Geçen yıl konsept olarak tanıtılan modelin seri üretime hazır versiyonu olan Toyota bZ7, Çin pazarına yönelik büyük bir elektrikli sedan olarak gün yüzüne çıktı.

Bu yeni model, bZ4X, bZ3, bZ3X ve bZ5'in ardından ailenin Çin'deki yeni amiral gemisi konumuna yerleşiyor.

Toyota, yeni bZ7'nin tüm teknik detayları konusunda şimdilik ağzını sıkı tutuyor. Ancak aracın 5 metreyi aşan uzunluğuyla mevcut Camry modelinden daha büyük olduğu ve hatta Nissan'ın yine Çin'e özel elektrikli sedanı N7'den bile daha uzun olduğu biliniyor.

Nissan bu segmentte Dongfeng ile iş birliği yaparken, Toyota ise bZ7'yi hayata geçirmek için GAC (Guangzhou Automobile Group) ile güçlerini birleştiriyor.

TOYOTA BZ7: TASARIM VE ÖZELLİKLER

Tasarım açısından Toyota bZ7, Prius ve Crown gibi küresel pazarda popüler olan modellerden izler taşıyor.

Özellikle ayrık far tasarımı ve tavana monte edilmiş LiDAR sensörü dikkat çekici unsurlar arasında yer alıyor.

Araç, Toyota'nın birkaç yıldır Çin'de sattığı daha küçük ve uygun fiyatlı bZ3 modelinin sadece büyütülmüş bir versiyonu olmaktan öteye gidiyor.

Hafif eğimli tavan çizgisine ve nispeten kısa arka kısmına rağmen Toyota bZ7, geleneksel bir sedan formunu koruyor.

Konsept versiyonuyla karşılaştırıldığında, üretim modelinde kameralar yerine geleneksel yan aynalar ve gömme kapı kolları kullanıldı. Ancak tasarımın geri kalanının büyük ölçüde konseptle aynı kaldığı görülüyor.

LÜKS VE TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Toyota bZ7'nin iç mekanı da henüz tam olarak gösterilmese de diğer bZ modellerinden daha lüks bir atmosfer sunarak amiral gemisi rolünü pekiştireceği anlaşılıyor.

Sızan veya gösterilen detaylarda, gösterge panelinde ve kapı içlerinde beyaz delikli deri döşemeler, özellikle orta konsolda ahşap kaplamalar ve tüm kabini saran bir ambiyans aydınlatması göze çarpıyor.

Merkezde yer alan büyük dokunmatik ekrana rağmen, Toyota'nın bazı temel fonksiyonlar için fiziksel düğmeleri korumuş olması da kullanıcı dostu bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Toyota bZ7'nin Çin pazarında ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı gibi detaylar ise henüz açıklanmadı.

Ancak bu model, Toyota'nın dünyanın en büyük otomotiv pazarındaki elektrikli araç iddiasını güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.