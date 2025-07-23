Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası'nda 100. zaferine ulaştı

Toyota GAZOO Racing, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Takım, Estonya Rallisi'nde kazandığı zaferle 1973'ten bu yana devam eden WRC yolculuğundaki 100. galibiyetini elde etti.

GENÇ PİLOT OLIVER SOLBERG'DEN İLK ZAFER

Bu tarihi zaferi daha da anlamlı kılan ise 23 yaşındaki pilot Oliver Solberg'in kariyerinin ilk WRC birinciliğini elde etmesi oldu.

GR YARIS Rally1 aracıyla ilk yarışına çıkan Solberg, ralliyi baştan sona lider götürerek en yakın rakibinin 25 saniye önünde tamamladı.

TOYOTA MARKALAR ŞAMPİYONASI'NDA LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ

Bu sonuçla Toyota, 2025 sezonundaki sekiz yarışın yedisini kazanmış oldu ve Markalar Şampiyonası'ndaki liderliğini 52 puana çıkardı.

Takımın bir sonraki yarışı, 31 Temmuz'da "ev sahibi" olduğu Finlandiya Rallisi'nde olacak.