Toyota, eski nesil Corolla üretimini sonlandırıyor

Haber Merkezi

Toyota, Japonya pazarına özel olarak ürettiği eski nesil Corolla Axio sedan ve Corolla Fielder wagon modellerinin üretimini Ekim 2025'te sonlandıracağını açıkladı.

2012 yılından beri üretilen bu modeller, uygun fiyatları ve temel özellikleri ile dikkat çekiyordu.

Corolla Axio sedan, önden çekişli ve manuel şanzımanlı versiyonunda 1.639.600 Yen (yaklaşık 392 bin TL) fiyatla satılıyordu.

Dört tekerlekten çekişli ve CVT şanzımanlı versiyonu ise 1.913.000 Yen (yaklaşık 457 bin TL) fiyat etiketine sahipti.

Corolla Fielder wagon modelinin başlangıç fiyatı ise 1.786.400 Yen (yaklaşık 427 bin TL) idi.

Japon Yeni'nin son yıllarda Amerikan Doları karşısında değer kaybetmesi, bu araçların fiyatlarının dolar bazında daha da uygun hale gelmesini sağlamıştı.

AMERİKA'DA UCUZ ARAÇ BULMAK ZORLAŞIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 bin doların altında bir otomobil bulmak artık neredeyse imkansız hale geldi.

2009 Nissan Versa, 9 bin 990 dolarlık fiyatıyla son uygun fiyatlı araçlardan biriydi. Günümüzde ise aynı modelin 2025 versiyonu 18 bin 330 dolara satılıyor.

E160 NESLİNİN SONU

Toyota, E160 kodlu eski nesil Corolla modellerini 13 yıldır üretiyordu. Bu, otomotiv sektöründe oldukça uzun bir üretim süresi olarak kabul ediliyor. Yeni nesil Corolla modelleri ise E170 kodunu taşıyor.