Toyota, fren sorunu nedeniyle Tacoma modellerini geri çağırıyor

Haber Merkezi

Toyota, popüler pickup modeli Tacoma'larda fren güvenliği ile ilgili ciddi bir sorun nedeniyle geri çağırma başlattı.

2023-2024 model yılı bazı Tacoma'larda, çamur ve toprak birikmesi arka fren hortumlarına zarar vererek fren sisteminin çalışmamasına neden olabiliyor.

ÇAMUR VE TOPRAK FRENLERİ NASIL ETKİLİYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafndan yayınlanan geri çağırma bildirimine göre, arka tekerleklerin iç kısmında biriken çamur ve toprak, arka fren hortumlarıyla temas ederek zamanla hortumlara zarar verebilir veya delik açabilir.

Bu durum, aracın fren gücünü azaltabilir veya fren sisteminin tamamen devre dışı kalmasına neden olabilir.

SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI

Toyota, 2024 yazında arka fren hortumu sızıntılarıyla ilgili şikayetler aldıktan sonra sorunu araştırmaya başladı. Şirket, üretim sürecinde herhangi bir sorun tespit etmedi ve bunun üzerine arka fren tasarımını incelemeye aldı.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR

Yapılan incelemeler sonucunda, 406 mm (16 inç) fren diskleri ve 17 inç jantlar arasındaki boşluğun yetersiz olduğu ve bu kombinasyonda çamur birikmesi sorununun yaşandığı tespit edildi. İki tekerlekten çekişli ve 18 inç jantlı modellerde ise herhangi bir sorun görülmedi.

ÇÖZÜM: YENİ FREN HORTUMLARI

Geri çağırma kapsamında, etkilenen Tacoma sahipleri, araçlarını yetkili servislere götürerek arka fren hortumlarını ücretsiz olarak değiştirtebilecekler.

Yeni hortumlar, çamur ve toprak birikmesine karşı daha dayanıklı olacak şekilde tasarlandı.