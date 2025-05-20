Toyota, Türkiye otomobil pazarında yüzde 51 büyüdü

AA & Ensonhaber

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2025 yılının ilk dört aylık döneminde Türkiye otomotiv pazarında etkileyici bir performans sergileyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında bir büyüme yakaladı.

Şirket, bu dönemde toplam 30 bin 617 adetlik satış gerçekleştirerek Türkiye'de en çok tercih edilen ikinci otomobil markası oldu ve pazar payını yüzde 8,8'e çıkardı.

TOYOTA BİNEK ARAÇ SATIŞLARINDA GÜÇLÜ BİR ARTIŞ YAKALADI

Toyota, yılın ilk dört ayında binek araç segmentinde 27 bin 177 adetlik satış elde ederken, markanın bu alandaki büyüme oranı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63'ün üzerinde gerçekleşti.

Hafif ticari araçlar ve binek araçlar dahil toplam satışlarda ise yüzde 51'lik bir büyüme kaydedildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

Toyota'nın Türkiye'de yılın ilk dört ayında en çok satan modelleri 12 bin 926 adetle Toyota Corolla Sedan, 8 bin 789 adetle Toyota C-HR Hybrid ve 4 bin 338 adetle Corolla Cross Hybrid oldu.

Geniş bir SUV ürün gamına sahip olan Toyota'nın bu segmentteki satışları 13 bin 875 adede ulaşarak binek araç satışlarının yüzde 51'ini oluşturdu ve C-SUV segmentinde en çok satan marka oldu.

TOYOTA HİBRİT OTOMOBİL PAZARINDAKİ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Birçok farklı segmentte tam hibrit modelin konforunu ve yüksek verimliliğini sunan Toyota, ilk dört ayın sonunda hibrit otomobil pazarının lideri konumuna yerleşti.

Ocak-nisan döneminde Türkiye'deki genel hibrit araç pazarında yüzde 19 payla lider olan Toyota, tam hibrit pazarında ise 18 bin 196 adetlik satışla yüzde 79'luk etkileyici bir paya ulaştı.