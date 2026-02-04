Toyota, Türkiye'de satışlarını yüzde 65 artırdı: İşte ocak ayı verileri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Toyota, Türkiye pazarında 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Marka, ocak ayında gerçekleştirdiği 8 bin 700 adetlik satışla yüzde 11,5 pazar payına ulaştı ve en çok tercih edilen ikinci otomotiv markası oldu.

EN ÇOK SATAN MODEL COROLLA OLDU

Satış verilerine göre markanın en çok ilgi gören modeli 4 bin 233 adetle Corolla Sedan olurken, onu 3 bin 200 adetlik satışla Toyota C-HR Hybrid izledi.

Toplam satışların 7 bin 770 adedini binek otomobiller oluştururken, hafif ticari araçlar 930 adetle kayıtlara geçti.

Markanın SUV modelleri binek araç satışlarının yüzde 45'ini oluşturarak yüksek talep görmeye devam etti.

Hibrit teknolojisinin öncüsü olan Toyota, 5 bin 411 adetlik hibrit satışıyla binek araçlarda yüzde 62'lik bir oran yakalayarak bu alandaki liderliğini korudu.