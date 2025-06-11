Toyota, yeni elektrikli otomobilini Çin'de piyasaya sürdü

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Toyota'nın Çin'deki ortak girişimi FAW-Toyota, bZ3 sedan modelinin ardından, yine Toyota BYD bataryalı yeni elektrikli coupe SUV modeli bZ5'i resmen tanıttı.

Bu hamle, Japon otomobil üreticilerinin Çin'in oldukça rekabetçi olan elektrikli araç (EV) pazarında karşı atağa geçtiğinin bir işareti olarak görülüyor.

REKABETÇİ FİYAT VE TEKNİK ÖZELLİKLER

FAW-Toyota bZ5, Çin'de dört farklı versiyonla ve yaklaşık 18 bin 070 dolar gibi oldukça rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Toyota'nın e-TNGA platformu üzerine inşa edilen orta boy coupe SUV, 200 kW gücünde tek bir motora sahip ve 0'dan 50 km/s hıza 3,4 saniyede ulaşıyor.

Araç, standart olarak BYD'nin 65,28 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) "blade" bataryasıyla geliyor ve 550 kilometrelik CLTC menzili sunuyor.

Ayrıca, 73,98 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya seçeneğiyle menzili 630 kilometreye kadar çıkarmak da mümkün.

JAPON ÜRETİCİLERİN KARŞI ATAĞI

Toyota bZ5, son birkaç yıldır oldukça rekabetçi olan elektrikli araç pazarında büyük ölçüde geride kalmış olan Japon ortak girişim otomobil üreticilerinin son karşı atağı olarak değerlendiriliyor.

Bu hamle, bir diğer Japon devi Nissan'ın, Dongfeng ortaklığıyla geliştirdiği N7 sedanını nisan ayında rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürmesinin ardından geldi.

Nissan N7, piyasaya sürülmesinden sonraki bir ay içinde 17 binden fazla kesin sipariş alarak önemli bir başlangıç başarısı yakalamıştı.

Toyota BYD bataryalı bZ5'in de benzer bir ilgi görüp görmeyeceği ve Japon markalarının Çin pazarındaki konumunu güçlendirip güçlendiremeyeceği merakla bekleniyor.