Toyota'dan hız tutkunlarına müjde: Ortadan motorlu spor otomobil doğrulandı

Japon otomobil devi Toyota, 2007 yılında üretimine son verdiği efsanevi MR2 modelinin ardından otomobil severlerin yıllardır beklediği haberi nihayet verdi.

Gazoo Racing markası altında geliştirilen yeni bir ortadan motorlu spor otomobil projesi, markanın üst düzey yöneticileri tarafından resmen onaylandı.

ÜRETİM İÇİN 4-5 YIL GEREKİYOR

Gazoo Racing'in yeni patronu Tomoya Takahashi, heyecan verici projenin prototip testlerinin devam ettiğini ancak seri üretim için henüz erken olduğunu belirtti.

Takahashi, otomobil dünyasında büyük ses getirmesi beklenen bu modelin yollara çıkması için en az 4 ila 5 yıllık bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

2.0 LİTRELİK MOTOR

Yeni modelin kalbinde, mühendislerin üzerinde titizlikle çalıştığı G20E kodlu 2.0 litrelik turbo beslemeli yeni nesil bir motor yer alacak.

Standart versiyon için 400 beygir ve üzeri bir güç hedeflenirken, performans odaklı üst versiyonların 600 beygire kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

Yeni geliştirilen ünite, mevcut 2.4 litrelik motorlara kıyasla yüzde 10 daha az yer kaplarken daha alçak bir ağırlık merkezi sunuyor.

Elektrikli desteğine ve hibrit teknolojisine tam uyumlu olan bu yeni motorun, verimlilik tarafında ise yüzde 30’luk bir iyileşme sağlayacağı açıklandı.