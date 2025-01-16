Türkiye'de elektrikli şarj noktası sayısı 27 bine ulaştı

AA & Ensonhaber

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye genelinde 176 lisanslı şirketin yatırımlarıyla şarj noktası sayısında rekor düzeyde gelişme oldu.

Türkiye'de elektrikli araç sektöründe kısa sürede olağanüstü bir gelişim ve değişim yaşandı. Ülkede her 6 elektrikli araca 1 soket düşerken, bu oranın Avrupa Birliği rakamlarından yüksek olduğu kaydedildi.

Öte yandan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 30 şirketin lisansı sonlandırıldı. Böylelikle, EPDK, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı şarj hizmeti almasını sağlamak için sahada inceleme ve denetimlerini aralıksız sürdürdü.

27 BİN ŞARJ NOKTASI VAR

Yapılan yatırımlarla Türkiye'deki elektrikli araç sayısı son 2 yılda 6 binden 168 bine, şarj soket sayısı ise 3 binden 27 bine ulaştı.

Enerji sektörü geçen yıl gelişimini sürdürdü ve yeni yatırımlarla bu alanda daha büyük artış bekleniyor.

En yüksek araç şarj noktası olan iller ise 7 bin 641 ile İstanbul, 3 bin 62 ile Ankara, 1527 ile Antalya, 1337 ile Bursa ve 1178 ile İzmir oldu.

Türkiye'de şarj ağının üçte birini DC (hızlı) soketler oluşturuyor ve bu da elektrikli araç kullanıcılarının daha hızlı bir şekilde araçlarını şarj etmelerine imkan tanıyor.