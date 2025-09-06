Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları açıklandı! Bu markalar yok sattı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından hazırlanan veriler sonucunda Türkiye’de ocak-ağustos döneminde en çok satan otomobil markaları belli oldu.

Söz konusu verilere göre, 2025 yılı ocak-ağustos döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla kıyasla yüzde 7,24 oranında artış göstererek 817 bin 345 adete yükseldi.

Bu kapsamda otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 8,05 artarak 654 bin 413'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932'ye ulaştı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Paylaşılan verilere göre yılın 8 ayında Türkiye’de marka bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmedi. Zirve aynı kalırken bakın en çok satış yapan 10 otomobil markası hangileri oldu…

RENAULT - 74.139

VOLKSWAGEN - 47.645

TOYOTA - 47.264

FIAT - 46.424

HYUNDAI - 40.907

PEUGEOT - 37.475

BYD - 31.884

OPEL - 28.770

SKODA - 26.455

CITROEN - 26.183