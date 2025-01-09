Türkiye'de geçen yıl elektrikli otomobil satışları yüzde 51,7 arttı: İşte en çok satan modeller

AA & Ensonhaber

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Elektrikli otomobil satışları da önemli bir artış gösterdi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI YÜKSELİŞTE

Ocak-Aralık 2024 döneminde tam elektrikli otomobil satışları yüzde 51,7 artarak 99 bin 489 adede ulaştı.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 10,1'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 18,8'e yükseldi. Elektrikli motorlu araçların toplam pazardaki payı yüzde 29,5 oldu.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

ODMD verilerine göre Togg, yılın tamamında 30 bin 93 adetlik satışla 2024'ü elektrikli otomobil pazarında lider olarak tamamladı.

Elektrikli otomobil satışlarına marka bazlı bakıldığında ocak-aralık döneminde Togg'u 11 bin 534 adetle Tesla ve 10 bin 173 adetle BMW takip etti.

Mercedes-Benz 5 bin 164 adetle dördüncü ve 4 bin 708 adetle KG Mobility (Ssangyong) beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve MINI countryman şeklinde gerçekleşti.

ARALIK RAKAMLARI

Aralık ayında toplam 134 bin 811 adet otomobil satılırken, bu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 91,3 artışla 21 bin 598 adede ulaştı ve pazar payını yüzde 16'ya yükseltti. Böylece, aralık ayında satılan 10 sıfır otomobilden yaklaşık 2'si elektrik oldu.

Aralık ayına bakıldığında, 21 bin 598 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 5 bin 789 satışla birinci, Tesla 2 bin 307 satışla ikinci ve BMW 2 bin 140 satışla üçüncü oldu.

MINI, 706 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz 632 satışla beşinci sırada konumlandı.