Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: Şubat ayı güncel fiyat listesi

Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak ayında, yıllık yüzde 13,9 oranında düşüşle 68 bin 654 adet oldu.

Otomobil satışları 2025 yılı Ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet olarak kayıtlara geçti..

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 63,8 artarak yüzde 9,8 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 18,5 artarak yüzde 1,3 paya sahip oldu.

EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Şubat 2025 güncel fiyat listelerine göre, ülkemizde satılan en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik.

Fiyatlara baktığımızda, 1 milyon TL'nin altında sadece bir modelin kaldığını görüyoruz.

1. LEAPMOTOR T03 - 898 BİN TL

2. BYD DOLPHIN - 1 MİLYON 284 BİN TL

3 OPEL CORSA-e - 1 MİLYON 349 BİN 900 TL

4. MG 4 - 1 MİLYON 379 BİN TL

5. FIAT 600e - 1 MİLYON 405 BİN 900 TL

6. TOGG T10X - 1 MİLYON 440 BİN TL

7. PEUGEOT e-208 - 1 MİLYON 462 BİN TL

8. FIAT 500e - 1 MİLYON 479 BİN 900 TL

9. BYD ATTO3 - 1 MİLYON 494 BİN 500 TL

10. KIA EV3 - 1 MİLYON 499 BİN TL