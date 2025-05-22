Türkiye'de satışa çıkmıştı: Tesla Model Y Long Range, 10 dakikada tükendi

Haber Merkezi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki kullanıcıları için heyecan verici bir duyuru yaparak, Berlin fabrikasında üretilen Model Y Long Range arkadan çekişli yeni versiyonunu ilk kez Türkiye'de satışa sundu.

Büyük ilgi gören yeni modelin, Tesla sitesinde satışa sunulur sunulmaz 10 dakika içinde tükendiği belirtildi.

YENİ MODEL Y LONG RANGE REKOR SÜREDE İLK STOKLARINI TÜKETTİ

Tesla Model Y Long Range arkadan çekişli yeni versiyonunun Türkiye fiyatı 2 milyon 662 bin TL'den başladığı açıklandı.

Araç, Türkiye'de satışa sunulduktan sadece 10 dakika sonra ilk parti stoklarının tükendiği bilgisi paylaşıldı.

2025 MODEL Y AERODİNAMİ VE TASARIM İYİLEŞTİRMELERİ ALDI

Tesla’nın Berlin fabrikasında üretilen yeni Model Y Long Range, aerodinamik sürtünme katsayısının 0.23 Cd’den 0.22 Cd’ye düşürülmesi ve yeni LED far tasarımı gibi dış geliştirmeler içeriyor. İç mekânda ise yükseltilmiş malzeme kalitesi ve ambiyans aydınlatma dikkat çekiyor.

YENİ MODEL KONFOR VE TEKNOLOJİ DONANIMLARIYLA GELİYOR

Ön koltuk havalandırması, elektrikli katlanabilen arka koltuklar, 8 inç arka yolcu ekranı ve daha hızlı bağlantı sistemleri gibi konfor odaklı yeni özellikler sunuluyor.

Ayrıca, eller serbest bagaj kapağı, güncellenmiş ses sistemi, yeni süspansiyon yapısı, 2. nesil gürültü engelleme teknolojisi ve 8 kameralı geliştirilmiş çevre görüş desteği de Model Y'nin öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.