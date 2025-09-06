Türkiye'de yılın 8 ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye'de otomobil sektöründe son durum...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025’in ocak-ağustos döneminde Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet oldu.

Otomobil satışları yüzde 8,05 artışla 654 bin 413’e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,1 yükselişle 162 bin 932 olarak kaydedildi.

MARKA BAZINDA RENAULT ZİRVEDE

Marka bazında en çok satılan otomobil listesinin ilk sırasında yine Renault yer aldı.

Fransız üretici bu dönemde 74 bin 139 satışla yüzde 11,3 pazar payına ulaştı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRA

Renault’u 47 bin 645 satışla Volkswagen, 47 bin 264 satışla Toyota izledi.

Fiat 46 bin 424, Hyundai 40 bin 907, Peugeot ise 37 bin 475 adet otomobil sattı.

MODEL BAZINDA LİDERLİK CLİO'YA AİT

Model bazında satışlarda da ilk sırada Renault Clio yer aldı.

30 bin 444 adetlik satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Clio’yu, 25 bin 756 adetle Tesla Model Y ve 23 bin 46 adetle Renault Megane sedan takip etti.

Listenin dördüncü sırasında 21 bin 70 satışla Togg T10X, beşinci sırasında ise 18 bin 493 satışla BYD Seal U yer aldı.

SUV'LAR SATIŞLARI SIRTLADI

Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen araçlar SUV’lar oldu.

Toplam satışların yüzde 62,8’ini oluşturan SUV otomobiller, 410 bin 891 adetle zirvede yer aldı.

SUV’ları yüzde 22,1 payla 144 bin 878 satışla sedanlar, yüzde 14,2 payla 92 bin 716 adetlik satışla hatchback modeller takip etti.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

ODMD verilerine göre, 2025'in ocak-ağustos döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil markası şöyle:

1-RENAULT: 74.139

2-VOLKSWAGEN: 47.645

3-TOYOTA: 47.264

4-FIAT: 46.424

5-HYUNDAI: 40.907

6-PEUGEOT: 37.475

7-BYD: 31.884

8-OPEL: 28.770

9-SKODA: 26.455

10-CITROEN: 26.183