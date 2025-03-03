Türkiye'deki BYD modelleri internet bağlantısı desteğine kavuştu

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BYD Türkiye, teknoloji ve konforu bir araya getiren önemli bir adım atarak, BYD mobil uygulamasını kullanıma sundu.

Bu yenilik sayesinde, Türkiye'deki BYD otomobil sahipleri araçlarıyla internet üzerinden etkileşim kurabilecek.

BYD Auto adındaki bu mobil uygulama, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilebiliyor ve tüm BYD modelleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, sürücüler araçlarını uzaktan kontrol edebilir, anlık verilere ulaşabilir ve çeşitli işlemleri kolayca gerçekleştirebilir.

BYD TÜRKİYE'NİN KULLANICI ODAKLI YAKLAŞIMI

BYD Türkiye, kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, mobil uygulamayı düzenli olarak güncelleyerek yeni özellikler eklemeye ve mevcut özellikleri geliştirmeye devam edecek.

Ayrıca, OTA güncellemeleri sayesinde araç yazılımı da sürekli olarak güncellenerek en iyi performansı sunacak.

BYD mobil uygulaması, BYD sahiplerine büyük kolaylıklar sağlayarak sürüş deneyimini daha keyifli ve konforlu hale getiriyor.

Özellikle elektrikli araç kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, uzaktan şarj takibi ve kontrolü gibi özellikler büyük önem taşıyor.

BYD Türkiye'nin bu adımı, elektrikli araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.