Türkiye'ye gelmesi beklenen yeni MG4'ün fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye'de uygun fiyatıyla en çok tercih edilen elektrikli otomobillerden biri olan MG4, baştan aşağı yenileniyor.

Çin'deki bayilere ulaşmaya başlayan yeni MG4'ün tasarımı ve teknik özellikleri, resmi lansman öncesinde belli oldu.

MARKA İÇİN BİR İLK: YARI KATI HAL BATARYA

Yeni MG4, marka için önemli bir ilke imza atarak yarı katı hal batarya teknolojisini kullanan ilk model olacak.

Arkadan itişli yapısını koruyacak olan otomobil, 120 kW güç üreten elektrik motoruyla 537 kilometreye varan bir menzil sunacak.

YENİ TASARIM VE OPPO DESTEKLİ KOKPİT

Mevcut modelin sert hatlarının aksine, yeni MG4 daha yuvarlak ve Tesla Model Y'yi andıran bir tasarıma sahip.

İç mekanda ise OPPO ile yapılan iş birliği sayesinde akıllı telefonlarla daha iyi entegrasyon sunan bir "akıllı kokpit" bulunacak.

MG4'ün Çin'deki resmî satışları, 5 Ağustos itibarıyla başlayacak. Otomobilin küresel pazara açılması ise eylül ayını bulacak.

Otomobilin fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.