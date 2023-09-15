Unutulan konsept otomobiller: Ford GT70 Unutulan konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1970 yılında tanıtılan Ford GT70.

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Günümüz otomotiv endüstrisi, sürekli olarak ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarımlara odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Konsept otomobiller, bu ilerlemeyi görsel bir şölene dönüştürüyor ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelecek vadediyor.

Unutulan konsept otomobiller serimizin yedinci bölümünde, Ford GT70 modeline yakından bakacağız.

Bölüm 7: Ford GT70

Ford GT70, Ercole Spada tarafından tasarlanan, 1970 yılında Ford İngiltere tarafından üretilen ve Dünya Ralli Şampiyonası'nda kullanılması amaçlanan sınırlı üretim bir spor otomobildi.

Porsche 911 ve Renault Alpine gibi yüksek hızlı ralli otomobilleriyle rekabet etmek üzere tasarlanan GT70, arkadan çekişli, ortaya monte edilmiş bir motora sahipti.

GT70, şasinin yeterince sert olmaması, kokpitin sıkışık olması ve orijinal otomobillerdeki V6'nın ağırlık merkezinin çok yüksek olması gibi birçok sorunla karşılaştığı için rallide çok az başarı elde etti.

Sadece 3 yıl hayatta kaldı

Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki kural değişiklikleri ve halihazırda geliştirilen Escort platformunun daha fazla umut vadetmesi, Ford mühendislerinin platformdan vazgeçmesine neden oldu ve 1973 yılında GT70 üretimi sona erdi.

GT70 başlangıçta çeşitli motorları kullanacak şekilde tasarlandı. İlk modeller Ford Capri RS2600'ün 240 bhp (179 kW) güç üreten 2,6 litrelik Cologne V6'sıyla donatıldı.

GT70'ler ayrıca ağırlıktan tasarruf etmek için fiberglas gövdeler kullanıyordu ve Len Bailey tarafından özellikle araba için tasarlanan 13 inç tekerleklerle donatılmıştı.

Şimdiye kadar yalnızca altı GT70 üretildi. Bunlardan biri, Fransa'daki 1971 Ronde Cevenole Rallisi'nde Roger Clark tarafından kullanıldı, ancak motor, süspansiyon ve fren sorunları nedeniyle sorunlar ortaya çıktı.