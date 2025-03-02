V8 motorlu Aston Martin Cygnet satışa çıkıyor: Sadece 1 adet var

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Aston Martin, 2011 yılında Toyota iQ'yu temel alarak Cygnet adlı bir şehir otomobili üretmişti. 1.33 litrelik motoruyla 98 beygir güç üreten bu model, 2013 yılında üretimden kaldırılmıştı.

V8 MOTORLU CYGNET

2018 yılında, Q by Aston Martin kişiselleştirme departmanı, özel bir müşteri için tek seferlik bir proje olarak V8 motorlu bir Cygnet üretti.

4.7 litrelik AMG V8 motorla donatılan bu minik canavar, 430 beygir güç ve 490 Nm tork üretiyor.

ÖZEL TASARIM

V8 motorlu Cygnet'in şasisi, önceki nesil Vantage modelinden alınan parçalarla güçlendirildi. 7 ileri Sportshift otomatik şanzımanla donatılan araç, arka tekerleklerden çekişli.

SATIŞA ÇIKTI

Nicholas Mee adlı bir bayi tarafından satışa sunulan V8 motorlu Cygnet, sadece 4.656 km'de ve ilk günkü kondisyonunda. Aracın fiyatı ise açıklanmadı.

V8 motorlu Cygnet, nadirliği ve performansıyla koleksiyonerler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu minik canavar, şehir otomobili segmentine farklı bir bakış açısı getiriyor.