Vivo S20 ve S20 Pro tanıtıldı: İşte fiyatlar ve özellikler

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Vivo, bu ayın başlarında S20 serisinin Çin'de kasım ayı sonunda tanıtılacağını duyurmuştu.

Beklenen tarihte tanıtılan S20 ve S20 Pro, orta sınıf akıllı telefon pazarında iddialı bir giriş yapıyor.

Her iki telefon da benzer tasarımlara sahip olmasına rağmen, donanım özellikleriyle birbirinden ayrılıyor.

İŞLEMCİ

S20 ve S20 Pro arasındaki en önemli fark, işlemci seçiminde ortaya çıkıyor. S20, Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini kullanırken, S20 Pro, daha güçlü bir performans sunan MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisiyle donatılmış.

RAM VE DEPOLAMA

Her iki telefon da farklı RAM ve depolama seçenekleriyle geliyor. Vivo S20, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla başlayan ve 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına kadar çıkan seçenekler sunuyor.

S20 Pro ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanından başlıyor ve 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına kadar yükseltilebiliyor.

S20 ve S20 Pro, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 4500 nit tepe parlaklığa sahip 6,67 inç AMOLED ekranlarla geliyor. S20 düz bir ekrana sahipken, S20 Pro kavisli bir ekran tasarımını tercih ediyor.

S20, 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş kamera ile donatılmış. S20 Pro ise 50 megapiksel ana kamera, 3x periskop zoom lensine sahip 50 megapiksel telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş kamera ile daha gelişmiş bir kamera sistemi sunuyor.

Her iki telefonda da 50 megapiksel selfie kamerası, Vivo'nun Aura dairesel LED ışığı ve ekran içi optik parmak izi sensörleri bulunuyor.

S20, 80W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh pil ile gelirken, S20 Pro, 90W hızlı şarjı destekleyen 5.500 mAh pile sahip

FİYAT

Vivo S20'nin başlangıç fiyatı 315 dolar iken, en yüksek donanımlı versiyonu 415 dolara satılıyor. Vivo S20 Pro ise 470 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor ve en üst seviye modelin fiyatı 550 dolar.