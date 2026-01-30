Volkswagen, 45 binden fazla ID.4 modelini geri çağırma kararı aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomobil devi Volkswagen, son iki ay içinde yayınladığı üçüncü geri çağırma bildirimiyle ABD pazarındaki ID.4 sahiplerini uyardı.

Batarya hücrelerindeki üretim hatalarından kaynaklanan sorun nedeniyle şu ana kadar 4 farklı yangın vakasının rapor edildiği bildirildi.

DIŞARIYA PARK EDİN UYARISI

Özellikle 3 Kasım 2022 ile 22 Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen 1.299 araçlık grup, en yüksek risk kategorisinde yer alıyor.

Volkswagen, bu araç sahiplerine otomobillerini şarj sonrasında dışarıya park etmelerini, DC hızlı şarj kullanmamalarını ve bataryalarını yüzde 80 seviyesinden fazla doldurmamalarını tavsiye etti.

SORUNUN KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

Geri çağırma kapsamında olan ve 2023-2025 model yıllarını içeren 43 bin 881 araçlık daha geniş bir grup için ise şimdilik kullanım kısıtlaması getirilmedi.

Ancak Volkswagen ve batarya tedarikçisi SK Battery America, yapılan kapsamlı analizlere rağmen sorunun kök nedenini henüz kesin olarak tespit edemedi.

Bu durumun sadece Kuzey Amerika'da üretilen modelleri etkilediği belirtildi.