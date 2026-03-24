Türkiye'de üretilip ABD'ye ihraç edilecek: Karşınızda Ram ProMaster City

Türk otomotiv sanayisinin köklü şirketlerinden Tofaş, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ihracat hamlesine yıllar sonra tekrar başlıyor.

K0 kodlu yeni orta boy hafif ticari araç ailesi, Ram ProMaster City adıyla ABD yollarına çıkacak.

Şirketin fabrikasında 2032 yılına kadar üretilecek olan yeni modelin ihracat serüveni 2027 yılında resmi olarak başlayacak.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, bu adımın Türk otomotiv sanayisinin Kuzey Amerika'daki varlığını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ABD pazarına sunulacak olan Ram ProMaster City, 166 beygir güç ve 221 lb-ft tork üreten 1.6 litrelik dört silindirli turbo motorla donatılacak.

Araç, ürettiği bu gücü sekiz ileri otomatik şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktararak yollara çıkıyor.

Otomatik acil frenleme destekli çarpışma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve yan perde hava yastıkları gibi gelişmiş güvenlik teknolojileri modelde yer alıyor.

Toplam 4,7 metreküp taşıma hacmine sahip olan araç, arka arkaya iki standart ABD paletini rahatlıkla alabilen geniş bir yükleme alanı sağlıyor.