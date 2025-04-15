Volkswagen'den Çin'de bir ilk: Ömür boyu garantili otomobil satacak

Haber Merkezi

Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Volkswagen, Çin pazarında ses getirecek bir adım atıyor.

Şirket, Çin'deki müşterilerine özel olarak, SUV modelleri Tharu, Tiguan L Pro ve Teramont Pro'yu motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi kritik parçalar için ömür boyu garantiyle sunmaya başladı.

ÖMÜR BOYU GARANTİDEN YARARLANMANIN TEK ŞARTI

Volkswagen'in sunduğu bu benzersiz ömür boyu garanti hizmetinden yararlanmanın yalnızca tek bir şartı bulunuyor.

Bu özel garanti, sadece aracın ilk sahibi tarafından kullanılabiliyor. Yani araç el değiştirdiği anda, ömür boyu garanti hakkı sona eriyor.

KAMPANYA 30 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ

Volkswagen'in Çin pazarına özel olarak başlattığı bu dikkat çekici kampanya, 30 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bu tarihe kadar Tharu, Tiguan L Pro ve Teramont Pro modellerinden birini satın alan müşteriler, Volkswagen'in sunduğu bu özel ömür boyu garanti sisteminden faydalanabilecekler.

Bu kampanya, Çinli otomobil alıcılarına önemli bir avantaj sunarken, Volkswagen'in bu pazardaki rekabet gücünü de artırması bekleniyor.