Volkswagen'in 4 eski yöneticisine dizel skandalından hapis cezası verildi

AA & Ensonhaber

Almanya'nın kuzeyindeki Braunschweig Bölge Mahkemesi, "dieselgate" skandalının ortaya çıkmasından 10 yıl sonra Volkswagen'in eski yöneticisi Heinz-Jakob Neusser'i suçlu bularak 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, cezanın uygulanmasını erteledi. Eski Volkswagen Dizel Motor Geliştirme Başkanı Jens Hadler ve eski Tahrik Teknolojisi Başkanı Hanno Jelden'e de 4,5 yıla varan hapis cezaları verilirken, bir eski yöneticinin çarptırıldığı hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DİZEL SKANDALININ BOYUTLARI

Volkswagen AG eski yöneticileri, 2019'da Avrupa ve ABD'de satılan 9 milyon otomobilin emisyon yazılımında manipülasyon yapılmasına yardımcı olmakla ya da müdahale etmemekle suçlandı.

Mahkeme, sanıkların milyonlarca dizel motorun yıllarca manipüle edildiğinden haberdar olduklarının kanıtlandığını tespit etti. Sanıkların temyize gitme hakkı bulunuyor.

ALMANYA TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK SKANDALI

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, "dieselgate" olarak adlandırılan emisyon skandalı nedeniyle derin bir krize sürüklenmiş ve sayısız davayla karşı karşıya kalmıştı.

Almanya tarihindeki en büyük ekonomik skandal olarak nitelenen "dieselgate"in Volkswagen'e toplam maliyetinin 30 milyar eurodan fazla olduğu tahmin ediliyor.