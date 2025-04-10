Volkswagen'in Avrupa'da elektrikli araç satışları iki kat arttı

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Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araç pazarındaki yükselişini sürdürüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'da gerçekleştirilen bataryalı elektrikli araç teslimatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çarpıcı bir artış gösterdi.

Bu dönemde 74 bin 400 adet olan elektrikli araç teslimat sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 150 binin üzerine çıkarak Volkswagen'in elektrikli mobiliteye yönelik stratejisinin meyvelerini verdiğini gösteriyor.

Aynı zamanda Volkswagen, hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu otomobil satışlarında da genel olarak yüzde 29'luk bir artış kaydetti.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİ YÜKSELİYOR

Volkswagen'in Batı Avrupa pazarındaki başarısı, hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu araç siparişlerindeki yüzde 29'luk genel artışla da destekleniyor.

Bu önemli yükselişte, şirketin piyasaya sürdüğü yeni ve iddialı elektrikli modellerin yanı sıra, Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyduğu yeni emisyon hedeflerinin de önemli bir etkisi bulunuyor.

Söz konusu emisyon hedefleri, tüketicileri daha çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönlendirerek elektrikli araçlara olan talebi artırıyor.