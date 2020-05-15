Volkswagen'in en büyük fabrikasında üretim yine yavaşlıyor

Volkswagen'in en büyük fabrikasında üretim yine yavaşlıyor

Volkswagen, Almanya Wolfsburg'taki tesisinde üretimi yeniden yavaşlatma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedenlyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, üretimi durdurduktan sonra satış bayilerini de kapatmıştı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, en büyük fabrikası olan Wolfsburg'taki tesisinde üretime verdiği arayı geçtiğimiz günlerde sonlandırmış ve yeniden üretime başlamıştı.

ZAYIF TALEP NEDENİYLE ÜRETİM YAVAŞLADI

Volkswagen bir e-posta ile yaptığı bilgilendirmede Tiguan, Touran ve Seat Tarraco modellerinin üretiminin yapıldığı iki montaj hattında üretimi geçici olarak durduracak.

Ayrıca Golf üreten bir diğer hatta ise bir vardiya azaltmaya gidecek. Bu durumun sebebi ise Avrupa'daki yeni otomobillere olan zayıf talep.

Şirketten yapılan açıklamada, “Üretimimizi müşteri talebine göre esnek tutmak zorundayız.” ifadesi kullanıldı.. Ayrıca Volkswagen, durumun olabildiğince çabuk bir zamanda eski haline dönmesini temenni ettiklerini belirtti.

Volkswagen, Çin’deki satışların geçen yılın nisan ayındaki satış rakamlarını aştığını, ancak Avrupa’da satışların taleplerin iyileşmesiyle artacağını söylüyor.





