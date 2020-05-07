Volkswagen'in hibrit batarya tesisi üretime başladı

Volkswagen'in plug-in hibrit modelleri için bataryalar üreten fabrika, 80’den fazla koronavirüs önlemi eşliğinde kapılarını yeniden açtı.

Koronavirüs nedeniyle birçok fabrikasını ve bayisini kapatan otomobil üreticileri, kademeli olarak normale dönmeye devam ediyor. Bu üreticilerden biri olan Volkswagen, geçtiğimiz günlerde bazı fabrikalarını açmasının ardından, şimdi de Mlada Boleslav'daki yüksek voltajlı bataryalar üreten tesisini yeniden açtı.

Volkswagen'in bünyesinde bulunan Çek Cumhuriyeti merkezli Skoda'ya ait tesis, yoğun sağlık önlemleri eşliğinde üretime başladı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Otomobil üreticisi, fabrika ve ofis personelini korumak için alınan önlemleri mümkün olan en iyi şekilde belirlerken; Skoda Auto Component Üretimler Bölümü Başkanı Christian Bleiel, “Mlada Boleslav tesisinde, grup markaları için plug-in hibritlerde kullanılan yüksek gerilimli bataryaları üretiyoruz.

Planlamalara göre üretimlere tedarik sağlayacak şekilde hazırlığımızı yaptık. Çalışanlarımızı güvenli tutmak için alınması gereken önlemler en önemli öncelik olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Skoda, bu fabrikada 2019 yılından beri MQB platformda üretilen tüm Audi, Seat, Volkswagen ve Skoda modelleri için batarya tedariği sağlıyor. 200 çalışan bulunan fabrikada, kapasitenin bu yıl artırılması planlanıyor.