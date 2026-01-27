Volvo, eski otomobillerine yapay zeka desteği getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volvo Cars Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Anders Bell, Stockholm'de yaptığı açıklamada, eski modellerin büyük bir teknolojik dönüşüm yaşayacağını belirtti.

Şirket, 2021 yılı ve sonrasında üretilen tüm araçlarına Google'ın gelişmiş yapay zeka asistanı Gemini'yi getirmeye hazırlanıyor.

2,5 MİLYON ARACA ÜCRETSİZ GÜNCELLEME GELECEK

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan bu yenilik, kablosuz yazılım güncellemesi yoluyla kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Yollarda bulunan 2,5 milyondan fazla uygun Volvo modeli, bu hamleyle birlikte markanın en yeni modelleriyle benzer teknolojik yeteneklere kavuşmuş olacak.

OTOMOBİLLER TEKNOLOJİ PLATFORMUNA DÖNÜŞÜYOR

Anders Bell, otomobillerin artık tüketici elektroniği gibi birer teknoloji platformu haline geldiğini ve donanım sabit kalsa bile yazılımın sürekli gelişebileceğini vurguladı.

Mühendislik ekibi, beş yıl önce planlanmayan bu yapay zeka entegrasyonunu eski donanımlarda çalışır hale getirerek otomotiv dünyasında yeni bir boyut açıyor.

Şirketin İskandinav mitolojisinden esinlenerek adlandırdığı yeni HuginCore işletim sistemi 2027 EX60 modelinde tanıtılmış olsa da eski araçlar da bu ekosistemin getirdiği avantajlardan faydalanabilecek.

Bu strateji, otomobillerin tıpkı akıllı telefonlar gibi sürekli güncellenen ve zamanla evrim geçiren cihazlar olarak kalmasını sağlıyor.