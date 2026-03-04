Volkswagen ve Audi dava edildi: Popüler motorda yağ sorunu var

Otomobil dünyasının en çok tercih edilen motorlarından biri olan Volkswagen'in 2.0 litrelik turbo motoru, büyük mekanik sorunlar iddiasıyla mahkemelik oldu.

New Jersey'de açılan davaya göre, kusurlu piston segmanları yanma odalarına aşırı yağ sızmasına ve ciddi arızalara yol açıyor.

Şikayet dilekçesinde, yanan yağın karter havalandırma valfinin sıkışmasına ve basıncın yükselerek contaların patlamasına neden olduğu iddia ediliyor.

Bu zincirleme reaksiyonun çatlak yağ karterleri, kirlenmiş bujiler, düzensiz motor çalışması ve hızlanma zorlukları gibi tehlikeli sorunlar yarattığı belirtiliyor.

ETKİLENEN MODELLER

Açılan bu yeni toplu dava, 2018 ile 2026 yılları arasında üretilen VW Tiguan, Atlas, Passat ve Audi Q3, Q5, Q7 gibi çok sayıda popüler aracı kapsıyor.

Davacılar, yetkili bayilerin arızalı parçaları yine aynı kusurlu parçalarla değiştirdiğini belirterek sunulan garanti hizmetinin tamamen yararsız olduğunu savunuyor.