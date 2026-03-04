Otomobil ve hafif ticari araç satışları aylar sonra ilk kez düştü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubat ayında yüzde 2,97 oranında gerileyerek uzun bir aradan sonra ilk kez daraldı.

Şubat ayında toplam pazar 88 bin 39 adet seviyesinde kalırken, otomobil satışlarındaki düşüş yüzde 8,21 olarak kayıtlara geçti.

Daralan otomobil pazarına karşılık hafif ticari araç satışları ise yüzde 24,16 oranında dikkat çekici bir artış gösterdi.

DÜŞÜK VERGİLİ ARAÇLAR VE SUV MODELLERİ ZİRVEDE

Satışların yüzde 84,9'luk büyük bir kısmını vergi oranı daha düşük olan segmentler oluşturdu ve C segmenti liderliğini korudu.

Gövde tiplerinde ise SUV modeller pazar payını yüzde 61'e çıkararak açık ara hakimiyetini sürdürürken, sedan araçlar ikinci sırada yer aldı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR BENZİNLİYE YAKLAŞTI

Motor tercihleri incelendiğinde benzinli araçlar yüzde 42,7'lik payla birinci sıradaki yerini korumaya devam etti.

Ancak yüzde 32,4 paya ulaşan hibrit motorlar ve pazar payını yüzde 17,8'e çıkartan tam elektrikli otomobiller benzinli modellere karşı ciddi bir ivme yakaladı.