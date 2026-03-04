2026 Dünya Otomobil Ödülleri finalistleri belli oldu

Dünya Otomobil Ödülleri'nin merakla beklenen 2026 yılı finalistleri resmi olarak açıklandı.

Elektrikli araçların ezici bir çoğunlukla damga vurduğu finalist listesinde kazananlar, 1 Nisan'da New York Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek törenle duyurulacak.

YILIN OTOMOBİLİ İÇİN ÜÇ BÜYÜK ADAY

Yılın Otomobili ödülü için Almanya'dan BMW iX3, Japonya'dan Nissan Leaf ve Güney Kore'den Hyundai Palisade finale kalmayı başardı.

Uygun fiyatıyla dikkat çeken Nissan Leaf 488 kilometre menzil sunarken, 805 kilometre menzilli BMW iX3 ve hibrit seçeneği bulunan Hyundai Palisade güçlü rakipler olarak öne çıkıyor.

Dünya Elektrikli Araç Şampiyonası kategorisinde BMW iX3 ve Nissan Leaf, yeni Mercedes CLA modeline karşı en iyi olmak için yarışacak.

Dünya Lüks Otomobil Ödülü için ise pazarın iddialı modelleri Cadillac Vistiq, Lucid Gravity ve Volvo ES90 kozlarını paylaşacak.

PERFORMANS, ŞEHİR VE TASARIM ÖDÜLLERİ

Performans kategorisinde Hyundai Ioniq 6 N, BMW M2 CS ve Chevrolet Corvette E-Ray modelleri kıyasıya bir rekabetin içine giriyor.

Dünya Şehir Otomobili unvanı için Baojun Yep Plus, Nio Firefly ve Hyundai Venue aday gösterilirken, tasarım ödülü için Kia PV5, Mazda 6e ve Volvo ES90 yarışıyor.