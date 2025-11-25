Volvo, gelecek yıldan itibaren LiDAR teknolojisini bırakıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, 2026 yılından itibaren güvenlik teknolojilerinde radikal bir değişikliğe giderek LiDAR sistemlerini araçlarından tamamen çıkarma kararı aldı.

Şirketin yeni ES90, EX90 ve Polestar 3 modelleri, artık Luminar tarafından sağlanan LiDAR donanımıyla sunulmayacak.

LUMINAR'DAN VOLVO'YA TAZMİNAT DAVASI

Volvo yetkilileri bu kararın, Luminar'ın sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirememesi ve tedarik zinciri risklerini sınırlama amacı taşıdığını belirtti.

Buna karşılık Luminar, en büyük müşterisinin sözleşmeyi feshettiğini doğrulayarak Volvo'ya karşı önemli miktarda tazminat talebiyle dava açtığını duyurdu.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER ERTELENDİ

Volvo, Halo gibi yeni nesil LiDAR sistemlerini araçlarına entegre etme kararını en erken 2027 ile 2029 yılları arasına ertelediğini bildirdi.

LiDAR sisteminin kaldırılmasına rağmen EX90 modeli, daha güvenilir elektronik kontrol modülleri ve 800V mimarisi gibi diğer teknolojik yükseltmelerle gelmeye devam edecek.