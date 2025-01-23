Volvo, otomobillerinde isim değişikliğine gidiyor

Haber Merkezi

Volvo, elektrikli araç stratejisinde önemli değişikliklere gidiyor. Recharge adını kaldıran ve birkaç modelin ismini değiştiren Volvo, C40 Recharge modelini de geçici olarak üretimden kaldırıyor.

RECHARGE ADI KALKIYOR

Volvo, plug-in hibrit modellerinde Recharge adını kullanmayı bırakıyor. Hibrit ve elektrikli modeller arasındaki karışıklığı önlemek amacıyla yapılan bu değişiklikle birlikte, plug-in hibrit modeller sadece T8 olarak adlandırılacak.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE YENİ İSİMLENDİRME

Elektrikli XC40 Recharge, EX40 adını alırken, XC40 adı hafif hibrit modeller için kullanılmaya devam edecek.

EX40, daha yüksek hızlı şarj ve daha büyük batarya ile güncellendi.

C40 RECHARGE ÜRETİMDEN KALDIRILIYOR

C40 Recharge, 2025 yılında üretilmeyecek. 2026 yılında ise EC40 adıyla geri dönecek. Volvo, bu kararın nedenini açıklamadı.

Ancak, C40'ın ABD'de düşük satış rakamlarına ulaşması etkili olmuş olabilir.