Xiaomi, 902 km menzile sahip yeni nesil SU7'yi piyasaya sürdü

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarındaki iddialı yükselişini yeni nesil SU7 modeliyle sürdürüyor.

Gelişmiş donanımlarla güncellenen araç, artırılan menzil kapasitesi ve standart olarak sunulan otonom sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

TESLA'DAN DAHA UCUZ

Yeni Xiaomi SU7, önceki modele kıyasla ufak bir fiyat artışı yaşasa da 229 bin 900 yuan (yaklaşık 33 bin dolar) başlangıç fiyatıyla Çin'deki Tesla Model 3'ten daha ucuz olmaya devam ediyor.

Şirket, ocak ayında ön siparişlerin açılmasıyla sadece ilk 24 saatte yaklaşık 89 bin başvuru alarak büyük bir ticari başarıya imza atmıştı.

902 KİLOMETRE MENZİL

Aracın Pro versiyonu tek şarjla 902 kilometre (CLTC) menzil sunarken, en üst seviye Max modelinde gerçek bir 900V sistemine yaklaşan 897V şarj mimarisi kullanılıyor.

Bu yeni nesil üst düzey mimari sayesinde araç sadece 15 dakikalık şarjla 670 kilometre menzil kazanabiliyor ve bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e dolumu 11 dakikada tamamlanıyor.

Yeni nesil SU7'nin en çarpıcı stratejik hamlelerinden biri, daha önce sadece en üst pakette sunulan LiDAR sensörünün ve 700 TOPS işlem gücünün artık tüm donanım seviyelerinde standart hale gelmesi oldu.

Bu gelişme sayesinde, en uygun fiyatlı temel modeli satın alan kullanıcılar bile Otoyol Otonom Sürüş (HAD) sistemine hiçbir ek ücret ödemeden sahip olabiliyor.

Araçların gövde yapısında 2.200 MPa ultra yüksek mukavemetli çelik kullanılırken, iç mekandaki hava yastığı sayısı da dokuza yükseltilerek yolcu güvenliği maksimuma çıkarıldı.

Ayrıca tüm paketlerde standart olarak sunulan yeni V6s Plus motoruyla birlikte temel modellerin gücü 320 beygire, çift motorlu Max versiyonunun gücü ise 690 beygire çıkartılarak yüksek performans güvence altına alındı.