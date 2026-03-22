Audi, 750 km menzil sunan elektrikli SUV E7X modelini tanıttı

SAIC ve Audi ortaklığının ikinci modeli olan elektrikli SUV AUDI E7X, Çin pazarında otomobil tutkunlarına duyuruldu.

Alışılmış dört halkalı logonun kullanılmadığı bu yeni araç, ilk olarak kasım ayında konsept olarak gösterilmişti.

ÜST DÜZEY TASARIM VE LİDAR TEKNOLOJİSİ

Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 3 metrelik aks mesafesine sahip olan araç, 21 veya 22 inçlik opsiyonel jant seçenekleriyle yollara çıkıyor.

Tavana entegre edilen Lidar sensörü ve gelişmiş dijital kameralar, modelin üst düzey sürücü asistan sistemleriyle donatıldığını kanıtlıyor.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Tamamen alüminyum şasi üzerine inşa edilen E7X, giriş seviyesinde 402 beygir güç üreten arkadan itişli bir versiyonla geliyor.

Dört tekerlekten çekişli quattro donanımına sahip modeli ise 670 beygir güç üreterek 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 4 saniyede ulaşıyor.

Tüm versiyonlarında 109 kWsa kapasiteli CATL batarya kullanan araç, tek şarjla 750 kilometre menzil sunmayı başarıyor.

Standart olarak 900V yüksek voltaj mimarisine sahip olan bu yenilikçi SUV, resmi çıkışını bu yıl düzenlenecek olan Pekin Otomobil Fuarı’nda yapacak.