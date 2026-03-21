Yeni Fiat Giga Panda ve Lancia Gamma ekimde tanıtılacak

Otomotiv devi Stellantis, ekim ayında kapılarını açacak olan Paris Otomobil Fuarı için iddialı bir hazırlık süreci yürütüyor.

Etkinlik kapsamında Fiat, Lancia, Citroen ve Leapmotor markalarının merakla beklenen yeni nesil araçları otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

FIAT GIGA PANDA VE FASTBACK SAHNEYE ÇIKIYOR

Fuarda en çok dikkat çekecek yeniliklerin başında, daha önce konsept olarak gösterilen Fiat Giga Panda ve Fastback modellerinin seri üretim versiyonları yer alıyor.

Grande Panda ile aynı platformu paylaşacak olan bu aile tipi SUV modellerinin, 2027 yılının başlarında Avrupa yollarında olması hedefleniyor.

LANCIA GAMMA SUV FORMUNDA YENİDEN DOĞUYOR

Markanın yeniden yapılanma sürecindeki ikinci büyük adımı olan ikonik Lancia Gamma, geçmişin aksine bu kez bir SUV olarak karşımıza çıkacak.

DS No7 ile aynı altyapıyı kullanacak olan yeni model, kullanıcılara hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli motor alternatifleri sunacak.

Citroen standında, markanın uygun fiyatlı ve pratik vizyonunu temsil eden karakter sahibi yeni bir konsept otomobil sergilenecek.

Ayrıca Stellantis'in desteklediği Çinli üretici Leapmotor da Volkswagen ID.3 modeline doğrudan rakip olacak yeni elektrikli B03 aracının Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek.