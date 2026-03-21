Yeni Renault Megane E-Tech 2026 ortaya çıktı: İşte özellikleri

Lansmanına kısa bir süre kalan yeni Renault Megane E-Tech modelinin tasarım detayları ve beklenen teknolojik yenilikleri gün yüzüne çıktı.

Renault'nun teknik dokümantasyon platformu Dialogys üzerinden yayılan çizimler, kompakt otomobilin ön yüzünde yaşanacak büyük değişimi gözler önüne seriyor.

YENİ TASARIM

Elektrikli aracın ön kısmı, içten yanmalı motorlu araçları andıran daha büyük bir ızgara yapısıyla baştan aşağı yenileniyor.

Markanın elmas logosu farların altına uzanan bu yeni ızgaraya yerleştirilirken, orta hava girişi ise elmas desenli yamuk bir şekle bürünüyor.

Bu klasik tasarım hamlesiyle Renault, elektrikli araçlara karşı tereddüt eden müşterileri daha tanıdık estetik hatlarla rahatlatmayı hedefliyor.

Arka bölümde ise modası geçen krom detaylardan vazgeçilerek güncellenmiş aydınlatma imzaları ve ön kısımla uyumlu yeni bir tampon kullanılıyor.

İÇ MEKAN GÜNCELLEMELERİ

Aracın iç mekanında köklü bir değişiklik beklenmezken, sadece renk kombinasyonları ve bilgi-eğlence sistemi yazılımında ufak iyileştirmeler yapılacak.

Asıl büyük yeniliğin batarya tarafında yaşanacağı ve giriş seviyesinde maliyetleri düşüren LFP hücrelerine geçileceği iddia ediliyor.

Yeni 60 kWh kapasiteli LFP bataryanın araca 450 kilometre WLTP menzili sunması ve başlangıç fiyatını 35 bin euro seviyesine çekmesi bekleniyor.

Üst donanım paketlerinde ise 650 kilometre menzili aşabilecek 87 kWh kapasiteli daha güçlü NMC bataryaların kullanılacağı tahmin ediliyor.

Sızdırılan yeni bilgilere göre aracın şarj kapasitesi yirmi kW artırılarak 150 kW seviyesine çıkarılacak ve şarj istasyonlarındaki bekleme süresi azaltılacak.

Mevcut 220 beygirlik motor gücünün artıp artmayacağı henüz bilinmezken, tüm kesin detaylar 2026 yılının bahar aylarındaki resmi tanıtımda açıklanacak.

Fransa'nın Douai fabrikasında üretimine devam edilecek olan makyajlı modelin ilk teslimatlarının ise sonbahar aylarında gerçekleşmesi hedefleniyor.