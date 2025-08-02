Xiaomi SU7 teslimatları 2026'nın sonuna kaldı: Nedeni yüksek talep

Teknoloji devi Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki hamlesi, beklenenin çok ötesinde bir talep patlaması yarattı.

Şirketin yeni SUV modeli YU7'ye olan yoğun ilgi, üretim kapasitesini zorlarken, teslimat sürelerinin de rekor seviyelere uzamasına neden oldu.

SİPARİŞLER 2026'YA SARKTI

Satışa çıktığı ilk 18 saatte 240 binden fazla kesin sipariş alan YU7, Xiaomi'nin üretim planlarını altüst etti.

Şirketin mobil uygulamasına göre, bugün yeni bir YU7 siparişi veren bir müşterinin aracını teslim alması için 59 hafta beklemesi gerekiyor, bu da teslimatların 2026'nın ikinci yarısını bulacağı anlamına geliyor.

ÜRETİMİ ARTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu rekor talebi karşılamak için harekete geçen Xiaomi, ikinci faz üretim tesisleri için geniş çaplı bir işe alım süreci başlattı.

Şirket, agresif fiyatlandırmasıyla Tesla Model Y ve diğer Çinli rakiplerini zorlayan YU7 modelinin üretimini hızla artırmayı hedefliyor.