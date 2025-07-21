Xiaomi YU7'nin gerçek menzili açıklanandan daha düşük çıktı

Teknoloji devi Xiaomi'nin elektrikli SUV modeli YU7, yapılan bağımsız menzil testlerinde hayal kırıklığı yarattı.

Çinli yayın kuruluşu Sohu'nun testine göre araç, açıklanan menzilin oldukça altında bir performans sergiledi.

TEST SONUÇLARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Xiaomi'nin CLTC normlarına göre 750 km olarak açıkladığı menzil, gerçek dünya testinde 492 kilometrede kaldı.

Bu durum, arada 258 kilometrelik büyük bir fark olduğunu ve aracın açıklanan menzilin yalnızca yüzde 65,5'ine ulaşabildiğini gösteriyor.

ŞARJ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Menzil konusunda beklentileri karşılayamasa da Xiaomi YU7 şarj hızıyla takdir topladı.

Testlerde aracın bataryasının 0'dan yüzde 100'e 37 dakikada, yüzde 5'ten yüzde 70'e ise sadece 14 dakikada ulaştığı açıklandı.