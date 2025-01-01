Xiaomi'nin ilk elektrikli SUV modeli yollarda görüntülendi

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Xiaomi'nin 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli SUV modeli YU7, yeni casus fotoğraflarıyla tekrar gündemde.

Daha önce yayınlanan görsellere göre daha detaylı bir görünüm sunan fotoğraflarda, YU7'nin tasarımı ve bazı özellikleri hakkında yeni ipuçları yer alıyor.

TASARIM DETAYLARI

YU7, standart versiyonunda LiDAR sensörüne sahip değil. Bu da aracın tamamen görsel odaklı bir otonom sürüş sistemi kullanacağını gösteriyor.

ÖZELLİKLER

Xiaomi YU7 SUV, 4999 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe ve 1600 mm yüksekliğe sahip. 3000 mm'lik aks mesafesi, geniş bir iç mekan sunuyor.

YU7, önde 220 kW ve arkada 288 kW gücünde motorlara sahip çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor.

Aracın maksimum hızı 253 km/s. YU7, CATL tarafından üretilen lityum iyon batarya ile destekleniyor.

YU7'nin standart versiyonunda ise 288 kW'lık bir elektrik motoru ve lityum demir fosfat batarya kullanılması bekleniyor.