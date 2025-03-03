Xiaomi'nin lüks otomobilinden satış rekoru: Yıllık hedefe 2 saatte ulaştı

Haber Merkezi

Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki iddiasını güçlendiren yeni modeli SU7 Ultra ile büyük bir başarıya imza attı.

Çin'de dün gerçekleştirilen lansmanın ardından satışa sunulan SU7 Ultra, sadece 2 saat içinde yıllık satış hedefi olan 10 bin adete ulaştı.

REKOR FİYAT İNDİRİMİ

SU7 Ultra'nın bu başarısında, lansmanda yapılan dikkat çekici fiyat indiriminin büyük etkisi oldu.

Ekim 2024'te ön siparişe açıldığında 111 bin 800 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunulan araç, lansmanda 72 bin 800 dolara satışa çıkarıldı. Bu, ön sipariş fiyatına göre yüzde 35'lik bir indirim anlamına geliyor.

YOĞUN TALEP VE HIZLI SATIŞ

Siparişlerin başladığı ilk 10 dakika içinde 6 bin 900 adet sipariş alan Xiaomi, 2 saat içinde 10 bin satış barajını aştı.

Müşteriler, 2 bin 700 dolarlık iade edilebilir bir depozito ödeyerek sipariş verebiliyor. Daha hızlı teslimat isteyenler için ise 5 bin 500 dolarlık iade edilemez bir depozito seçeneği sunuluyor.

SU7 Ultra'nın bu başarısı, Xiaomi'nin elektrikli araç pazarındaki yükselişinin bir göstergesi olarak görülüyor.

Şirket, uygun fiyatları ve yüksek performanslı araçlarıyla dikkat çekiyor. SU7 Ultra'nın başarısının, Xiaomi'nin gelecek elektrikli araç projeleri için de önemli bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor.