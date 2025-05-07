Yeni Audi A6, PHEV güç üniteleriyle tanıtıldı

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Audi, A6 model ailesini 2025 yazından itibaren sunulacak yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç üniteleriyle genişletiyor.

Hem sedan hem de Avant gövde tiplerinde tercih edilebilecek olan bu yeni versiyonlar, "A6 e-hybrid quattro" adıyla anılacak ve tatmin edici bir elektrikli sürüş menzili vadedecek.

YENİ AUDI A6 PHEV GÜÇ ÜNİTELERİ VE PERFORMANS

Yeni Audi A6 PHEV modelleri, kendi başına 252 beygir güç üreten 2.0 litrelik TFSI benzinli motoru, 7 ileri çift kavramalı şanzımana entegre edilmiş 143 beygirlik bir elektrik motoruyla birleştiriyor.

Bu sayede iki farklı güç çıkışı sunuluyor: Birincisi toplamda 300 beygir güç ve 450 Nm tork üretirken, daha güçlü versiyon 367 beygir güç ve 500 Nm tork sağlıyor.

300 beygirlik versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 6.0 saniyede tamamlarken, 367 beygirlik versiyon bu süreyi 5.3 saniyeye düşürüyor.

Her iki PHEV modelinin azami hızı 250 km/s ile sınırlı olup, tam elektrikli modda ise 140 km/s hıza ulaşılabiliyor; ayrıca hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli (quattro) olarak tercih edilebilecekler.

BATARYA, MENZİL VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ

Yeni A6 PHEV'lerde, A5 e-hybrid modelinden tanıdık 25.7 kWh brüt (20.7 kWh net) kapasiteli, eski nesle göre yüzde 45 daha büyük bir batarya paketi kullanılıyor.

Bu batarya, WLTP verilerine göre sedan modelinde 111 km, Avant (wagon) modelinde ise 106 km'ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

DC hızlı şarj desteği bulunmayan Yeni Audi A6 PHEV modelleri, 11 kW AC şarj hızını destekliyor ve bu sayede bataryanın tam şarjı yaklaşık 2.5 saat sürüyor.

FİYAT VE SİPARİŞ TARİHLERİ

Avrupa'da 300 beygir gücündeki A6 e-hybrid sedan için başlangıç fiyatı 65 bin 800 euro olarak açıklanırken, Avant versiyonu 68 bin 300 eurodan başlıyor.

Daha güçlü 367 beygirlik versiyon ise sedan için 75 bin euro, Avant için 77 bin 500 euro fiyat etiketine sahip.

Avrupa'daki siparişlerin 8 Mayıs'ta başlaması planlanıyor.