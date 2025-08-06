Yeni Citroen Ami, ağustosta Türkiye'de satışa sunulacak

Şehir içi ulaşımına getirdiği farklı yaklaşımla bir fenomene dönüşen Citroen Ami, makyajlanan yeni versiyonuyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

İlk kez 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen yenilenen Ami, ağustos ayı içinde satışa sunulacak.

MAKYAJLI TASARIMDA NELER DEĞİŞTİ

Yenilenen Citroen Ami, daha dinamik ve sempatik bir ön yüze kavuştu; bu bölümde markanın yeni logosu dikkat çekiyor.

"Göz kapaklarını" andıran siyah bir tasarımla çevrelenen farlar ve yeni tampon tasarımı, araca daha güçlü bir karakter kazandırıyor.

ŞEHİR İÇİN İDEAL ÖZELLİKLER

Araç, teknik özelliklerini korumaya devam ediyor; saatte 45 kilometre hıza ulaşabilen model, tek şarjla 75 kilometre menzil sunuyor.

Standart bir ev prizinden kolayca şarj edilebilmesi, Ami'yi şehir içi mikromobilite için pratik bir çözüm haline getiriyor.