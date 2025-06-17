Yeni Fiat 500 Hibrit yol testinde görüntülendi

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Fiat, mevcut elektrikli 500e'nin modern platformunu kullanarak geliştirdiği yeni içten yanmalı motorlu 500 modelinin yol testlerine devam ediyor. Kamuflajlı bir prototip, yeni hibrit versiyon hakkında ilk ipuçlarını verdi.

500E PLATFORMUNDA YENİ HİBRİT MOTOR

Yeni Fiat 500 Hibrit, mevcut içten yanmalı 500'ün eski platformu yerine, tamamen elektrikli 500e'nin modern altyapısı üzerine inşa ediliyor. Aracın, memleketi Torino'ya ithafen "500 Torino" ismiyle sunulabileceği konuşuluyor.

Kaputun altında ise Fiat Panda'dan tanıdık olan 1.0 litrelik mild-hibrit motorun yer alması bekleniyor.

Bu motor, 6 ileri manuel vites seçeneğiyle birlikte sunulacak ve günlük kullanımda optimum verimlilik vadedecek.

TANITIM TARİHİ VE BEKLENEN FİYAT

Modelin 2025 sonunda tanıtılması bekleniyor. Ancak Fiat'ın, 1957'de orijinal 500'ü ve 2007'de mevcut 500'ü tanıttığı, kendisi için özel bir tarih olan 4 Temmuz'da bir sürpriz yapabileceği de söylentiler arasında.

Fiyat hakkında konuşmak için henüz erken olsa da, yaklaşık 30 bin euro seviyesindeki elektrikli versiyona kıyasla önemli ölçüde daha uygun bir fiyata sahip olması bekleniyor.

Mevcut piyasa koşullarına göre, Fiat 500 Hibrit'in 20 bin euro civarında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması mümkün görünüyor.