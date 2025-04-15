Yeni Fiat Cronos, tanıtımdan önce bayilerde yerini aldı

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Otomotiv devi Stellantis Grubu, 2025 model Fiat Cronos'un yeniden tasarlanmış versiyonuyla ilgili adeta bir saklambaç oyunu oynarken Arjantin'deki Fiat bayileri, bu durumu fırsata çevirerek araçları satışa sunmaya başladı.

Arjantin'in Cordoba kentinde üretilen bu kompakt B segmenti sedanın, önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Ancak bazı bayiler, aracın en yeni halini dün showroom'larında sergilemeye başladı. Hatta çevrimiçi platformlarda dolaşan bir duyuruya göre, Fiat'ın Buenos Aires'teki resmi bayisi bile, araba abonelik planlarını satışa sunmak için bu yeni modeli showroom'una taşıdı.

2025 FİAT CRONOS'TAKİ YENİLİKLER NELER

Peki, 2025 model Cronos'ta ne gibi güncellemeler yapıldı? Görünüm açısından, araç biraz daha modern ve yenilikçi bir tasarıma kavuştu.

Başlıca değişiklikler ön tarafta kendini gösteriyor. Cronos, yeniden tasarlanmış bir ön ızgara, ön tampon, alt spoyler ve farlara sahip.

Daha yüksek donanımlı modellerde yüzde 100 LED aydınlatma bulunurken, temel versiyonlarda halojen farlar yer alıyor.

İÇ MEKAN VE GÜVENLİKTEKİ DEĞİŞİMLER

İç mekana henüz detaylı bir bakış atılmamış olsa da yeniden tasarlanmış bir gösterge paneli ve modern bir bilgi-eğlence ekranı gibi benzer güncellemeler bekleniyor.

Ancak en önemli değişiklik güvenlik tarafında olacak. Üç yıllık bir aradan sonra, Cronos bir kez daha dört hava yastığıyla sunulacak.

MOTOR SEÇENEKLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLER BEKLENMİYOR

Kaputun altında ise büyük değişiklikler beklenmiyor. Stellantis'in turbo motorları dahil etme olasılığını düşündüğü biliniyor, ancak tüm işaretler Cronos'un aynı atmosferik motor seçenekleriyle devam edeceğini gösteriyor.

Arjantin için bu, 99 beygir güç üreten 1,3 litrelik, 8 valfli benzinli motor, beş ileri manuel şanzıman veya yapay olarak programlanmış viteslere sahip sürekli değişken otomatik şanzıman (CVT) ile eşleştirilmiş anlamına geliyor. Brezilya gibi ihracat pazarları ise atmosferik 1,0 litrelik motoru alacak.