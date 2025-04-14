Yeni Ford Maverick, Toyota'yı tahtından ederek zirveye yerleşti

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Elektrikli araç teknolojilerine yaptığı büyük yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Ford, hibrit otomobil pazarında beklenmedik bir başarıya ulaştı.

Şirketin yenilikçi hibrit pick-up modeli Maverick, 2025 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği çarpıcı satış rakamlarıyla otomobil dünyasının gündemine oturdu.

Ford Maverick, uzun yıllardır hibrit pick-up segmentinde liderliğini sürdüren Toyota'nın Tacoma modelini geride bırakarak zirveye yerleşmeyi başardı. Bu tarihi değişim, otomotiv sektöründe büyük bir yankı uyandırdı.

FORD MAVERICK, TOYOTA TACOMA'YA BÜYÜK FARK ATTI

2025 yılının ilk üç ayında açıklanan küresel satış rakamlarına göre, Ford, dünya genelinde toplam 21 bin 414 adet Maverick Hibrit satışı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde, Japon otomotiv devi Toyota'nın hibrit pick-up modeli olan Tacoma ise yalnızca 5 bin 996 adetlik bir satış rakamına ulaşabildi.

Otomobil uzmanları, Ford'un bu başarısının önümüzdeki dönemlerde şirketin diğer hibrit ve elektrikli modellerine de olumlu yönde yansımasını bekliyor.

Öte yandan, Toyota'nın Tacoma modeli, özellikle ağır yük taşıma kapasitesi gibi özellikleriyle belirli bir müşteri kitlesine hitap etmeye devam ediyor.

Ancak Ford'un Maverick ile yakaladığı bu hızlı yükseliş trendi, hibrit araç segmentindeki satış dengelerini önümüzdeki dönemlerde de değiştirmeye devam edecek gibi görünüyor.