Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye’de: İşte fiyatı

Arazi araçlarının ikonik markası Jeep, baştan aşağı yenilenen Compass modeliyle Türkiye SUV pazarındaki iddiasını bir adım ileriye taşıyor.

Merakla beklenen yeni Jeep Compass e-Hybrid, LIMITED ve SUMMIT donanım paketleriyle lansmana özel 2.6 milyon TL'den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.

YÜKSEK PERFORMANS VE DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Türkiye'de ilk etapta 48V hibrit güç aktarma sistemiyle satışa çıkan araç, 145 beygirlik gücünü eDCS6 çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktarıyor.

Performans ve ekonomiyi başarılı bir şekilde birleştiren bu sistem, 100 kilometrede ortalama 5,6 ile 5,7 litre arasında düşük bir yakıt tüketimi vadediyor.

Siyah tavanlı çift renk kombinasyonuyla beş farklı dış renkte sunulan yeni Compass, 200 milimetrelik yerden yüksekliğiyle güçlü SUV duruşunu destekliyor.

Ayrıca 550 litrelik geniş bagaj hacmi ve artırılan arka diz mesafesi sayesinde hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda üst düzey bir ferahlık sağlıyor.