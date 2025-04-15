Yeni Mazda CX-5, yol testlerinde görüntülendi

Haber Merkezi

SUV segmentine olan ilginin hızla arttığı günümüzde, Mazda da bu pazardaki iddiasını sürdürüyor.

Şirketin CX-50 modelini piyasaya sürmesine rağmen CX-5'i üretimde tutma kararı, doğru bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Zira popüler crossover, geçtiğimiz yıl Amerika'da 134 bin 88 adet satış rakamına ulaşarak markanın en çok satan modeli oldu. Ancak yaklaşık dokuz yaşında olan modelin, yenilenmesi ve rakiplerine ayak uydurması gerekiyor.

HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİ VE YENİ TASARIM DETAYLARI

Mazda CX-5'in yeni nesli, üretim gövdesi ve tam boyutlu aydınlatma grubuyla test edilirken görüntülendi.

Aracın, Kia Sportage ve Honda CR-V hibrit modelleriyle rekabet edebilmesi için hibrit bir güç ünitesine sahip olabileceği iddia ediliyor.

Motor seçenekleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Mazda'nın yeni nesil Skyactiv-X motorunun bu modelde yer alması beklenmiyor.

Yeni nesil dört silindirli motorun 2027'de piyasaya sürüleceği ve CX-5'in çok daha erken bir tarihte müşterilere sunulacağı belirtiliyor.

DAHA FERAH İÇ MEKAN VE KULLANIŞLI KABİN

Yeni modelin, daha ferah ve kullanışlı bir kabin sunması bekleniyor. Arka camların daha büyük olması, daha uzun bir dingil mesafesi ve daha fazla arka diz mesafesine işaret ediyor.

Tavan çizgisinin biraz daha az eğimli olması, baş mesafesi ve bagaj hacminde olumlu bir etki yaratabilir. Bu değişiklikler, Mazda CX-5'in pratikliğini artırarak aile otomobili olarak daha çekici bir seçenek haline gelmesini sağlayabilir.

YENİ MULTIMEDYA EKRANI VE İÇ MEKAN TASARIMI

İç mekanı tam olarak görmek mümkün olmasa da bazı açılardan bakıldığında büyük bir merkezi multimedya ekranının kullanılacağı anlaşılıyor.

Mazda, ekran boyutu konusunda genellikle aşırıya kaçmayı tercih etmese de yeni EZ-6 sedan ve EZ-60 crossover modellerinde devasa ekranlar görülmüştü.