Yeni nesil elektrikli Porsche Cayenne, eylülde geliyor

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, markayı 2002 yılında kurtaran ikonik SUV modeli Cayenne'in tamamen elektrikli dördüncü neslini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket, eylül ayında Münih'teki IAA Mobilite fuarında görücüye çıkacak olan yeni modelin, hem konfor hem de performans açısından çığır açacağı yönünde cesur vaatlerde bulunuyor.

ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ CAYENNE OLACAK

Porsche tam teknik özellikleri açıklamasa da, yeni elektrikli Cayenne'in 739 beygirlik Turbo E-Hybrid modelini geride bırakarak serinin en güçlüsü olacağı söyleniyor.

Üretime yakın bir prototip, şimdiden Shelsley Walsh tepe tırmanışında bir rekor kırmış durumda.

"DEVRİM" YARATACAK TEKNOLOJİ: PORSCHE ACTIVE RIDE

Porsche'nin "sürüşü daha konforlu hale getirecek teknik bir yenilik" vaadinin, Taycan ve Panamera'da da bulunan Porsche Active Ride süspansiyon sistemine atıfta bulunduğu düşünülüyor.

Bu teknoloji, sürüş yüksekliğini saniyede 13 kez kontrol ederek, gövdeyi her zaman sabit ve dengede tutabiliyor.