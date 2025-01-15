Yeni Opel Grandland Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Haber Merkezi

Alman otomobil devi Opel, yeni nesil Grandland modelini Türkiye pazarına sundu. Hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle gelen yeni Grandland, çevreci ve güçlü bir sürüş deneyimi vadediyor. İşte yeni Opel Grandland hakkında bilmeniz gerekenler:

MOTOR VE PERFORMANS

Yeni Opel Grandland, 1.2 litre 136 HP turbo benzinli motor ve 28 HP elektrikli motorla kombine edilen hibrit versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuluyor.

Hibrit versiyonun yanı sıra, tamamen elektrikli bir versiyon da mevcut. 82 kWh batarya kapasitesine sahip elektrikli Grandland, 582 kilometre menzil sunuyor ve 213 HP güç üretiyor.

Yeni Grandland, STLA Medium platformu üzerinde inşa edildi. Bu platform, gelişmiş enerji verimliliği ve uzun menzil gibi avantajlar sağlıyor.

FİYATLAR

Yeni Grandland'ın fiyatları, donanım seviyesine göre değişiyor. Edition donanım paketi 2 milyon 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, GS donanım paketi 2 milyon 185 bin TL'den başlıyor. Tamamen elektrikli Grandland ise 1 milyon 804 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

DONANIM SEÇENEKLERİ

Yeni Opel Grandland, Edition ve GS olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

Edition donanım seviyesi sadece hafif hibrit motorla sunulurken, GS donanımında hibrit veya yüzde 100 elektrikli motor seçeneği bulunuyor.

İşte yeni Opel Grandland'ın fiyat listesi:

Edition 48V Hafif Hibrit: 2.050.000 TL

GS 48V Hafif Hibrit: 2.185.000 TL

GS %100 Elektrikli: 1.804.000 TL